    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Минобороны Канады: Поток новобранцев в канадскую армию резко вырос

    • 25 февраля, 2026
    • 05:04
    Рост глобальной неопределенности приводит к увеличению числа канадцев, желающих поступить на военную службу.

    Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинтио на мероприятии, посвященном увеличению и модернизации жилого фонда на военных базах.

    "Количество заявлений растет, потому что канадцы хотят служить", - сказал Макгинти.

    По его словам, за последние восемь месяцев число новых рекрутов в Канадских вооруженных силах выросло на 13 процентов.

    "Сейчас они сильно вовлечены в проект под названием "Канада". Думаю, они хотят быть уверены, что Канада остается безопасной и суверенной страной".

    Напомним, что либеральное правительство премьер-министра Канады Марка Карни направляет десятки миллиардов долларов на укрепление вооруженных сил на фоне внешнеэкономической политики президента США Дональда Трампа и его намерении превратить Канаду в "51-ый штат" США.

