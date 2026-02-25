Минобороны Канады: Поток новобранцев в канадскую армию резко вырос

Рост глобальной неопределенности приводит к увеличению числа канадцев, желающих поступить на военную службу.

Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинтио на мероприятии, посвященном увеличению и модернизации жилого фонда на военных базах.

"Количество заявлений растет, потому что канадцы хотят служить", - сказал Макгинти.

По его словам, за последние восемь месяцев число новых рекрутов в Канадских вооруженных силах выросло на 13 процентов.

"Сейчас они сильно вовлечены в проект под названием "Канада". Думаю, они хотят быть уверены, что Канада остается безопасной и суверенной страной".

Напомним, что либеральное правительство премьер-министра Канады Марка Карни направляет десятки миллиардов долларов на укрепление вооруженных сил на фоне внешнеэкономической политики президента США Дональда Трампа и его намерении превратить Канаду в "51-ый штат" США.