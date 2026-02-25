Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 03:13
    Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

    С сегодняшнего дня посетители из 85 стран должны заранее получить электронное разрешение на въезд в Великобританию, иначе им будет запрещен въезд.

    Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел Великобритании.

    В соответствии с системой электронного разрешения на въезд (ETA) все посетители, которым не требуется виза для въезда в Великобританию, должны приобрести предварительное разрешение на въезд онлайн по цене 16 фунтов стерлингов (21,57 доллара США).

    Эта мера была введена в 2023 году и распространена на европейских туристов в апреле прошлого года, но ее соблюдение было необязательным.

    Однако с 25 февраля для посещения Великобритании посетителям станет обязательным наличие электронного разрешения на въезд (ETA).

    Это означает, что "авиакомпании будут отказывать в посадке пассажирам, у которых нет электронного разрешения на въезд (ETA), электронной визы (eVisa) или других действительных документов", - заявило ведомство.

    Вместе с тем, граждане Великобритании и Ирландии, включая лиц с двойным гражданством, а также лица, имеющие право на проживание в Великобритании, освобождаются от необходимости получения электронного разрешения на въезд (ETA).

    В свою очередь, министр миграции Великобритании Майк Тапп, комментируя новое обязательное правило, заявил: "Программа ETA является важной частью нашей работы по укреплению безопасности границ Великобритании, помогая обеспечить более эффективное и современное обслуживание, удобное как для посетителей, так и для британской общественности".

    Последние новости

    03:21

    Футболист "Карабаха": Против "Ньюкасла" мы провели два совершенно разных матча

    Футбол
    03:13

    Главный тренер "Ньюкасла": После преимущества со счетом 2:0 стало сложнее вскрывать оборонительную линию "Карабаха"

    Футбол
    03:13

    Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

    Другие страны
    02:59

    Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

    Футбол
    02:46

    Ким Чен Ын доверил руководство ядерными силами КНДР своей 13-летней дочери

    Другие страны
    02:11

    Генсек ООН: Война в Украине - пятно на нашей коллективной совести

    Другие
    01:55

    "Карабах" завершил выступление в Лиге чемпионов УЕФА - ОБНОВЛЕНО-7

    Футбол
    01:37
    Фото

    В Москве прошел День Азербайджана в рамках проекта "Шатер Рамазан"

    Другие страны
    01:12

    Король Норвегии Харальд госпитализирован в Испании

    Другие страны
    Лента новостей