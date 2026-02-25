Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

С сегодняшнего дня посетители из 85 стран должны заранее получить электронное разрешение на въезд в Великобританию, иначе им будет запрещен въезд.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел Великобритании.

В соответствии с системой электронного разрешения на въезд (ETA) все посетители, которым не требуется виза для въезда в Великобританию, должны приобрести предварительное разрешение на въезд онлайн по цене 16 фунтов стерлингов (21,57 доллара США).

Эта мера была введена в 2023 году и распространена на европейских туристов в апреле прошлого года, но ее соблюдение было необязательным.

Однако с 25 февраля для посещения Великобритании посетителям станет обязательным наличие электронного разрешения на въезд (ETA).

Это означает, что "авиакомпании будут отказывать в посадке пассажирам, у которых нет электронного разрешения на въезд (ETA), электронной визы (eVisa) или других действительных документов", - заявило ведомство.

Вместе с тем, граждане Великобритании и Ирландии, включая лиц с двойным гражданством, а также лица, имеющие право на проживание в Великобритании, освобождаются от необходимости получения электронного разрешения на въезд (ETA).

В свою очередь, министр миграции Великобритании Майк Тапп, комментируя новое обязательное правило, заявил: "Программа ETA является важной частью нашей работы по укреплению безопасности границ Великобритании, помогая обеспечить более эффективное и современное обслуживание, удобное как для посетителей, так и для британской общественности".