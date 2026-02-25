İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 25 fevral, 2026
    • 05:46
    Elektron Giriş İcazəsi olmayanlar Britaniyaya buraxılamyacaqlar

    Bu gündən etibarən 85 ölkədən gələn qonaqlar Böyük Britaniyaya daxil olmaq üçün əvvəlcədən Elektron Giriş İcazəsi (EEA) almalıdırlar, əks halda onların girişinə icazə verilməyəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniya Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib.

    Elektron Səyahət İcazəsi (ETA) sisteminə əsasən, Böyük Britaniyaya daxil olmaq üçün viza tələb etməyən bütün ziyarətçilər 16 funt sterlinqə (21,57 ABŞ dolları) onlayn olaraq əvvəlcədən giriş icazəsi almalıdırlar.

    Bu tədbir 2023-cü ildə tətbiq edilmiş və ötən ilin aprel ayında avropalı turistlərə şamil edilmişdi, lakin buna riayət etmək məcburi deyildi. Lakin, 25 fevral tarixindən etibarən Böyük Britaniyaya gələn qonaqlardan Elektron Səyahət İcazəsi (ETA) tələb olunacaq.

    Agentlik bildirib ki, bu o deməkdir ki, aviaşirkətlər Elektron Səyahət İcazəsi (ETA), Elektron Viza (eVisa) və ya digər etibarlı sənədləri olmayan sərnişinlərə təyyarəyə minməyə icazə verməyəcəklər.

    Bununla belə, ikili vətəndaşlığı olanlar və Böyük Britaniyada yaşamaq hüququ olanlar da daxil olmaqla, Britaniya və İrlandiya vətəndaşları Elektron Səyahət İcazəsi (ETA) almaq tələbindən azaddırlar.

    Böyük Britaniya viza
    Великобритания вводит обязательное требование о наличии разрешения на въезд в страну

