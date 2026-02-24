Арагчи: Имеется историческая возможность заключить соглашение

Иран в ближайшее время возобновит переговоры с США в Женеве, чтобы как можно скорее достичь справедливого и равноправного соглашения.

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

Он отметил, что речь идет о продолжении диалога на основе договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего раунда переговоров.

"У нас есть историческая возможность заключить уникальное соглашение, которое учитывает взаимные интересы и обеспечивает достижение общих целей", - подчеркнул министр.

По его словам, соглашение возможно, однако для этого приоритет должен быть отдан исключительно дипломатии:

"Мы доказали, что не пожалеем никаких усилий для смелой защиты нашего суверенитета. Ту же решимость мы демонстрируем и за столом переговоров, где стремимся к мирному разрешению любых разногласий".