    Арагчи: Имеется историческая возможность заключить соглашение

    В регионе
    • 24 февраля, 2026
    • 22:12
    Иран в ближайшее время возобновит переговоры с США в Женеве, чтобы как можно скорее достичь справедливого и равноправного соглашения.

    Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на своей странице в соцсети X.

    Он отметил, что речь идет о продолжении диалога на основе договоренностей, достигнутых в ходе предыдущего раунда переговоров.

    "У нас есть историческая возможность заключить уникальное соглашение, которое учитывает взаимные интересы и обеспечивает достижение общих целей", - подчеркнул министр.

    По его словам, соглашение возможно, однако для этого приоритет должен быть отдан исключительно дипломатии:

    "Мы доказали, что не пожалеем никаких усилий для смелой защиты нашего суверенитета. Ту же решимость мы демонстрируем и за столом переговоров, где стремимся к мирному разрешению любых разногласий".

