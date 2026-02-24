Əraqçi: ABŞ ilə saziş bağlamaq üçün tarixi fürsət var
- 24 fevral, 2026
- 21:55
İran ədalətli və bərabərhüquqlu sazişə ən qısa müddətdə nail olmaq üçün Cenevrədə ABŞ ilə danışıqları bərpa edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bunu İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi "X"dəki hesabında yazıb.
O, bunu əvvəlki danışıqlar raundunda əldə edilmiş razılaşmalara əsaslanaraq bildirib. "Qarşılıqlı maraqları nəzərə alan və ümumi məqsədlərə nail olunmasını təmin edən misilsiz bir saziş bağlamaq üçün tarixi fürsətimiz var" , - Əraqçi qeyd edib.
Onun sözlərin görə, saziş mümkündür, lakin bunun üçün yalnız diplomatiyaya üstünlük verilməlidir:
"Biz sübut etdik ki, suverenliyimizi cəsarətlə qorumaq üçün heç bir şeydən çəkinmərik. Eyni cəsarəti danışıqlar masasında da nümayiş etdiririk, burada istənilən fikir ayrılığının dinc yolla həllinə çalışacağıq".
1/4 Pillared on the understandings forged in the previous round, Iran will resume talks with the U.S. in Geneva with a determination to achieve a fair and equitable deal—in the shortest possible time.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 24, 2026
3/4 We have a historic opportunity to strike an unprecedented agreement that addresses mutual concerns and achieves mutual interests. A deal is within reach, but only if diplomacy is given priority.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 24, 2026
4/4 We have proven that we will stop at nothing to guard our sovereignty with courage. We bring the same courage to the negotiating table, where we will pursue a peaceful resolution to any differences.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) February 24, 2026