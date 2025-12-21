İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    "Qarabağ" 2025-ci ildə sonuncu oyununu bu gün keçirəcək

    Futbol
    • 21 dekabr, 2025
    • 09:00
    Qarabağ 2025-ci ildə sonuncu oyununu bu gün keçirəcək

    "Qarabağ" komandası cari ildə sonuncu oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Misli Premyer Liqasının XVI turunda "Qəbələ"nin qonağı olacaq.

    Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək. Ağdam təmsilçisi 33 xalla ikinci, meydan sahibləri 8 xalla 11-ci pillədə qərarlaşıb.

    Günün ikinci görüşündə "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun saat 17:30-da başlanacaq. Naxçıvan klubu 23 xalla beşinci, qonaqlar 20 xalla yeddinci sıradadır.

    Misli Premyer Liqası

    II dövrə, XI tur

    21 dekabr (bazar)

    15:00. "Qəbələ" – "Qarabağ"

    Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Cəmil Quliyev, Nicat İsmayıllı

    VAR: Rauf Cabarov

    AVAR: Elşad Abdullayev

    Hakim-inspektor: Anar Salmanov

    AFFA nümayəndəsi: Eldar Məmmədov

    Qəbələ şəhər stadionu

    17:30. "Araz-Naxçıvan" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rahil Ramazanov, Eyyub İbrahimov, İnqilab Məmmədov

    VAR: Əliyar Ağayev

    AVAR: Kamranbəy Rəhimov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev

    "Liv Bona Dea Arena"

    Qeyd edək ki, XVI tura dekabrın 22-də "Sumqayıt" - "Sabah" oyunu ilə yekun vurulacaq. Bu turda "Turan Tovuz" "Kəpəz"i (2:0), "Neftçi" "Karvan-Yevlax"ı (2:1) məğlub edib. "Zirə" - "İmişli" qarşılaşmasında qolsuz heç-heçə qeydə alınıb.

