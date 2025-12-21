Çinin ən böyük dəniz neft - qaz yatağı rekorda imza atıb
- 21 dekabr, 2025
- 07:48
Çinin milli neft korporasiyası (CNOOC) 2025-ci ildə Bohay neft - qaz yatağında rekord səviyyədə 40 milyon ton neft və qaz hasilatı qeydə alıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər yayıb.
CNOOC-un milli enerji təhlükəsizliyinə və yüksək keyfiyyətli sosial-iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli töhfə verdiyi qeyd olunur. Agentliyin istinad etdiyi şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu rəqəmin artması qismən "Kenli 10-2" və "Boçjun 26-6" neft yataqları da daxil olmaqla bir neçə əsas obyektin səmərəli istismarı ilə bağlıdır.
Paralel olaraq rəqəmsallaşdırma və ağıllı texnologiyaların tətbiqi də sürətlənib.
Bohay neft - qaz yatağı Çinin şimalındakı Sarı dənizin Bohay körfəzində yerləşir və ölkənin ən böyük yatağı hesab olunur. Onun ərazisinə 60-dan çox enerji ehtiyatlarının mənimsəmə zonası və təxminən 200 istehsal müəssisəsi daxildir. Yataqda ümumi istehsal həcmi 600 milyon tonu keçib.