İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Çinin ən böyük dəniz neft - qaz yatağı rekorda imza atıb

    Digər ölkələr
    • 21 dekabr, 2025
    • 07:48
    Çinin ən böyük dəniz neft - qaz yatağı rekorda imza atıb

    Çinin milli neft korporasiyası (CNOOC) 2025-ci ildə Bohay neft - qaz yatağında rekord səviyyədə 40 milyon ton neft və qaz hasilatı qeydə alıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Xinhua" agentliyi xəbər yayıb.

    CNOOC-un milli enerji təhlükəsizliyinə və yüksək keyfiyyətli sosial-iqtisadi inkişafa əhəmiyyətli töhfə verdiyi qeyd olunur. Agentliyin istinad etdiyi şirkət nümayəndəsinin sözlərinə görə, bu rəqəmin artması qismən "Kenli 10-2" və "Boçjun 26-6" neft yataqları da daxil olmaqla bir neçə əsas obyektin səmərəli istismarı ilə bağlıdır.

    Paralel olaraq rəqəmsallaşdırma və ağıllı texnologiyaların tətbiqi də sürətlənib.

    Bohay neft - qaz yatağı Çinin şimalındakı Sarı dənizin Bohay körfəzində yerləşir və ölkənin ən böyük yatağı hesab olunur. Onun ərazisinə 60-dan çox enerji ehtiyatlarının mənimsəmə zonası və təxminən 200 istehsal müəssisəsi daxildir. Yataqda ümumi istehsal həcmi 600 milyon tonu keçib.

    neft - qaz yatağı Çin rekord hasilat
    Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение КНР установило рекорд

    Son xəbərlər

    07:48

    Çinin ən böyük dəniz neft - qaz yatağı rekorda imza atıb

    Digər ölkələr
    07:36

    KİV: Karlo Ançelottinin oğlu "Real Madrid"in baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    07:24

    Yaponiyada 5,4 maqnitudada zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    06:51

    Pentaqon Venesuela gəmilərinin ələ keçirilməsinə son qoymaq üçün şərtləri açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:17

    Argentinanın keçmiş prezidenti xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    05:42

    ABŞ-nin Ədliyyə Nazirliyinin siyahılarından Epşteynin işi üzrə fayllar yoxa çıxıb

    Digər ölkələr
    05:08

    KİV: Ukrayna Rusiyanın neft tankerlərinin ovuna başlayıb

    Digər ölkələr
    04:39

    Mbappe Ronaldunun "Real"da bir ildəki qol rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    04:17

    İsrail hərbçiləri Əl-Kuneytrada dörd qəsəbəni radikallardan təmizləyiblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti