Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulur

    • 21 dekabr, 2025
    • 09:29
    Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura bu gün yekun vurulacaq.

    "Report"un məlumatına görə, sonuncu oyunda "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gələcək.

    Bakı İdman Sarayındakı matç saat 18:00-da start götürəcək.

    "Neftçi" A qrupunda 12 xalla dördüncü, NTD 10 xalla altıncı sıradadır.

    Qeyd edək ki, X turda "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" "Şəki"ni (78:73) "Abşeron Lions" "Sabah"ı (101:97) məğlub edib.

