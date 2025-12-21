Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulur
Futbol
- 21 dekabr, 2025
- 09:29
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura bu gün yekun vurulacaq.
"Report"un məlumatına görə, sonuncu oyunda "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gələcək.
Bakı İdman Sarayındakı matç saat 18:00-da start götürəcək.
"Neftçi" A qrupunda 12 xalla dördüncü, NTD 10 xalla altıncı sıradadır.
Qeyd edək ki, X turda "Sərhədçi" "Sumqayıt"ı (86:83), "Naxçıvan" "Quba"nı (78:69), "Ordu" "Lənkəran"ı (84:72), "Gəncə" "Şəki"ni (78:73) "Abşeron Lions" "Sabah"ı (101:97) məğlub edib.
Son xəbərlər
09:33
Video
Müdafiə Nazirliyinin həftəlik icmalı yayımlanıbHərbi
09:32
Video
Maştağada böyük obyektdə güclü yanğın olubHadisə
09:29
Azərbaycan Basketbol Liqasında X tura yekun vurulurFutbol
09:26
Kamboca və Tailandda gedən döyüşlər səbəbindən təxminən bir milyon vətəndaş təxliyə edilibDigər ölkələr
09:11
Venesuela ABŞ-ı tanker heyətini qaçırmaqda ittiham edibDigər ölkələr
09:00
"Qarabağ" 2025-ci ildə sonuncu oyununu bu gün keçirəcəkFutbol
08:58
San-Fransiskoda 125 mindən çox sakin işıqsız qalıbDigər ölkələr
08:44
CAR-da atışma nəticəsində on nəfər ölüb, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
08:34