    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi

    Elm və təhsil
    21 dekabr, 2025
    14:42
    Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM) tərəfindən 21 dekabr 2025-ci il tarixində peşəkar mühasib sertifikatı imtahanının II mərhələsi (qanunvericilik üzrә) keçirilir.

    Bu barədə "Report"a DİM-dən bildirilib.

    İmtahan elektron formada Bakı və Naxçıvan şəhərlərində təşkil olunub. İmtahanın keçirilməsi üçün 4 ümumi imtahan rəhbəri, 13 zal admini, 76 nəzarətçi, 13 buraxılışı rejimi əməkdaşı (mühafizə) cəlb olunub.

    Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə PMS, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları üzrə PMS imtahanı saat 11:00-da başlanıb və 3 saat davam edib.

    İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları üzrə – I, II səviyyə PMS imtahanı isə saat 16:00-da başlayacaq.

    Namizədlər imtahanı yekunlaşdırdıqda və ya imtahan üçün ayrılan vaxt başa çatdıqda qapalı tipli tapşırıqların nəticələri ilə tanış olmaq imkanına malik olurlar.

    Yekun imtahan nəticələri yazılı cavab tələb edən tapşırıqların yoxlanılması ilə əlaqədar 6 həftədən sonra elan olunacaq.

