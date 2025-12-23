İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    "Azəristiliktəchizat" auditor seçir

    Maliyyə
    • 23 dekabr, 2025
    • 16:51
    Azəristiliktəchizat auditor seçir

    "Azəristiliktəchizat" ASC 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına uyğun auditi üçün açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 31 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini yanvarın 19-na qədər səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsi, 3 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə yanvarın 19-da, saat 15:00-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    "Azəristiliktəchizat" ölkə Prezidentinin "İstilik təchizatı sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında" 8 iyun 2005-ci il tarixli sərəncamı əsasında yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 136,685 milyon manatdır. Səhmdar cəmiyyəti Bakıda və regionlarda yaşayış evlərini və binaları, təhsil, səhiyyə müəssisələrini və digər sosial təyinatlı obyektləri istiliklə təchiz edir.

