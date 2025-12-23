Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    "Азеристиликтеджхизат" выбирает аудитора

    Финансы
    • 23 декабря, 2025
    • 17:05
    Азеристиликтеджхизат выбирает аудитора

    ОАО "Азеристиликтеджхизат" объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 31 манат.

    Претенденты могут представить свои предложения до 19 января по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Худу Мамедова, 3.

    Рассмотрение предложений состоится 19 января в 15:00 по указанному адресу.

    ОАО финансовая отчетность тендер
    "Azəristiliktəchizat" auditor seçir

    Последние новости

    18:13
    Фото

    Ровшан Наджаф: Инвестиции SOCAR в Турции направлены на долгосрочное устойчивое развитие

    Энергетика
    18:11

    Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме

    Энергетика
    18:01

    AYNA напомнило о дедлайне по квоте на такси в Баку

    Инфраструктура
    17:57

    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    17:57

    Ирак заявил полном прекращении поставок газа из Ирана

    Другие страны
    17:56

    Азербайджан принял новые госстандарты в сфере энергетики

    Энергетика
    17:54

    Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCO

    Внешняя политика
    17:50
    Фото

    Ильхам Алиев заложил фундамент ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промпарке

    Внутренняя политика
    17:44

    В Азербайджане упростят процедуру получения патентов

    Наука и образование
    Лента новостей