"Азеристиликтеджхизат" выбирает аудитора
Финансы
- 23 декабря, 2025
- 17:05
ОАО "Азеристиликтеджхизат" объявило открытый тендер на аудит финансовой отчетности за 2025 год в соответствии с международными стандартами.
Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 31 манат.
Претенденты могут представить свои предложения до 19 января по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Худу Мамедова, 3.
Рассмотрение предложений состоится 19 января в 15:00 по указанному адресу.
