    МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 15:26
    Министерство иностранных дел России осудило удары США и Израиля по Ирану и выступило за немедленное возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

    В сообщении МИД отмечается, что "Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе".

    Кроме того, в РФ призвали прибегнуть к политико-дипломатическим мерам для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке:

    "Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов".

    Россия Удары по Ирану США Иран Израиль
    Rusiya XİN ABŞ və İsrailin İrana zərbələrini pisləyib
    Russia condemns US and Israeli strikes on Iran

