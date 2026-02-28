МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану

Министерство иностранных дел России осудило удары США и Израиля по Ирану и выступило за немедленное возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД отмечается, что "Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе".

Кроме того, в РФ призвали прибегнуть к политико-дипломатическим мерам для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке:

"Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов".