МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану
- 28 февраля, 2026
- 15:26
Министерство иностранных дел России осудило удары США и Израиля по Ирану и выступило за немедленное возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление российского внешнеполитического ведомства.
В сообщении МИД отмечается, что "Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе".
Кроме того, в РФ призвали прибегнуть к политико-дипломатическим мерам для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке:
"Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов".