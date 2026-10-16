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    Зеленский: Украина продолжает испытывать дефицит ракет для Patriot, скорость Starlink восстанавливается

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 17:04
    Зеленский: Украина продолжает испытывать дефицит ракет для Patriot, скорость Starlink восстанавливается

    Украина испытывает дефицит ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, поскольку значительная часть поставок PAC-2 и PAC-3 в последнее время направляется на Ближний Восток.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

    "Сейчас есть большой дефицит. Большинство PAC-2, PAC-3 уже долгое время передается на Ближний Восток. Мы не являемся приоритетом номер один по их выделению", - сказал президент Украины.

    По его словам, страна получает американские ракеты в рамках программы PURL, финансируемой европейскими странами, а также ищет возможности закупок у других государств. Киев рассчитывает получить от европейских партнеров дополнительные перехватчики для защиты энергетической инфраструктуры в зимний период.

    "Европейские коллеги сегодня получили от меня полную информацию, сколько нам нужно минимум", - отметил Зеленский, добавив, что имеющихся в Европе запасов PAC-2 и PAC-3 достаточно для удовлетворения обозначенных Украиной потребностей на зиму.

    Он также сообщил, что Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием собственной системы противоракетной обороны, которая должна быть дешевле и быстрее в производстве. Кроме того, Киев рассчитывает на производство ракет по лицензии в Германии, первые поставки ожидаются в 2027-2028 годах.

    Отдельно Зеленский рассказал о последствиях ограничения скорости работы спутниковой системы Starlink, используемой украинскими военными.

    По его словам, снижение скорости связи затруднило применение украинских дронов-перехватчиков против российских реактивных беспилотников типа "Шахед", которые атакуют гражданскую инфраструктуру, а также использование беспилотников для снабжения военнослужащих на передовой.

    "Когда снизили скорость, мы не смогли сбивать какое-то количество реактивных "Шахедов"", - заявил президент.

    Он подчеркнул, что Украина использует Starlink не только для управления беспилотниками, но и для доставки еды и воды военным на позициях, находящихся под постоянной угрозой атак российских дронов.

    По словам Зеленского, скорость работы Starlink в Украине постепенно восстанавливается, однако пока не вернулась к прежнему уровню. Он добавил, что Киев взаимодействует с Францией и другими странами, чтобы расширить доступные возможности спутниковой связи.

    Говоря об обмене разведывательной информацией, президент отметил, что Украина получает данные от десятков стран, однако информацию о баллистических запусках по-прежнему предоставляет США.

    "Мы работаем над всеми возможностями, чтобы Украина была максимально независимой", - заявил Зеленский.

    Владимир Зеленский ЗРК Patriot Спутниковый интернет Starlink
    Zelenski: "PAC-2" və "PAC-3" raket əleyhinə sistemlər artıq Yaxın Şərqə verilir, biz prioritet deyilik
    MiniBoss
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