Обеспечение жильем инвалидов войны и семей шехидов за счет страховых средств продлено до 2029 года

Обеспечение жильем лиц с инвалидностью, связанной с войной, и семей шехидов, а также предоставление им реабилитационных средств и услуг будут финансироваться за счет средств государственного обязательного личного страхования, сформированных в 2022–2029 годах.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение № 3493 от 29 сентября 2022 года "О финансировании мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с инвалидностью и семей шехидов, за счёт средств государственного обязательного личного страхования".

Ранее эти мероприятия финансировались за счёт страховых средств, сформированных в 2022–2026 годах.