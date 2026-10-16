Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Обеспечение жильем инвалидов войны и семей шехидов за счет страховых средств продлено до 2029 года

    Внутренняя политика
    • 16 октября, 2026
    • 17:08
    Обеспечение жильем инвалидов войны и семей шехидов за счет страховых средств продлено до 2029 года

    Обеспечение жильем лиц с инвалидностью, связанной с войной, и семей шехидов, а также предоставление им реабилитационных средств и услуг будут финансироваться за счет средств государственного обязательного личного страхования, сформированных в 2022–2029 годах.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение № 3493 от 29 сентября 2022 года "О финансировании мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с инвалидностью и семей шехидов, за счёт средств государственного обязательного личного страхования".

    Ранее эти мероприятия финансировались за счёт страховых средств, сформированных в 2022–2026 годах.

    Ильхам Алиев Лица с инвалидностью Социальная поддержка
    Əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailələrinin mənzil və reabilitasiya xidməti ilə təmini üçün vəsaitin ayrılma müddəti uzadılıb
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