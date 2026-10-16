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    Премьер Франции созывает заседание кризисной группы из-за ожидаемых акций протестов

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 17:08
    Премьер Франции созывает заседание кризисной группы из-за ожидаемых акций протестов

    Премьер Франции Себастьян Лекорну созывает заседание межведомственной кризисной группы в рамках подготовки массовым социальным протестам, запланированным на 17 октября.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.

    Сообщается, что кризисная группа соберется по просьбе главы МВД страны Лорана Нуньеса.

    Власти страны ожидают около 250 демонстраций и 80 маршей по всей стране.

    По данным источника в полиции, 17 октября более 150 тыс. протестующих соберутся за пределами Парижа. А в столице на улицы могут выйти около 40 тыс. человек, запланировано шествие от площади Республики до площади Нации.

    Себастьян Лекорню Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Lekornyu Fransada gözlənilən etiraz aksiyaları səbəbindən iclas çağırıb
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