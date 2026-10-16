Премьер Франции созывает заседание кризисной группы из-за ожидаемых акций протестов
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 17:08
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Премьер Франции Себастьян Лекорну созывает заседание межведомственной кризисной группы в рамках подготовки массовым социальным протестам, запланированным на 17 октября.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV.
Сообщается, что кризисная группа соберется по просьбе главы МВД страны Лорана Нуньеса.
Власти страны ожидают около 250 демонстраций и 80 маршей по всей стране.
По данным источника в полиции, 17 октября более 150 тыс. протестующих соберутся за пределами Парижа. А в столице на улицы могут выйти около 40 тыс. человек, запланировано шествие от площади Республики до площади Нации.
Последние новости
20:30
В Кении подтвержден новый случай заражения вирусом ЭболаДругие страны
20:13
Экокоалиция призвала участников COP17 поднять вопрос загрязнения трансграничных рек АрмениейВнешняя политика
20:04
Видео
На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик об Отечественной войнеВнутренняя политика
19:57
Зеленский запросил у ЕС дополнительные €70 млрд на оборону Украины в 2027 годуДругие страны
19:42
Джелал Чифтчи принес публичные извинения Азербайджану после объявления в розыскВнешняя политика
19:35
Швеция выделит Украине новый пакет помощи на $52,3 млн для поддержки населения зимойДругие страны
19:26
Фото
В Джалилабаде прошла очередная ярмарка трудаСоциальная защита
19:22
Ильхам Алиев поздравил Национальный паралимпийский комитет с 30-летием основанияВнутренняя политика
19:14
Украина ожидает поставки истребителей Gripen от Швеции в ближайшее времяДругие страны