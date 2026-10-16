Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму
- 16 октября, 2026
- 17:01
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Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму в столице Черногории Подгорице 11-14 октября.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.
Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Министерства туризма Черногории со Всемирной туристской организацией ООН.
В форуме приняли участие руководитель аппарата Госагентства Кянан Алиев, генеральный секретарь Всемирной организации туризма ООН Шейха Ан-Нувейс, а также официальные представители и инвесторы из более чем 30 стран.
К. Алиев рассказал об опыте Азербайджана в сфере туризма, улучшении инвестиционной среды и азербайджано-черногорском сотрудничестве.
На мероприятии также были обсуждены вопросы развития устойчивого туризма, привлечения инвестиций и возможности международного партнерства.