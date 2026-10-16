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    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму

    Туризм
    • 16 октября, 2026
    • 17:01
    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму

    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму в столице Черногории Подгорице 11-14 октября.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана.

    Мероприятие организовано в рамках сотрудничества Министерства туризма Черногории со Всемирной туристской организацией ООН.

    В форуме приняли участие руководитель аппарата Госагентства Кянан Алиев, генеральный секретарь Всемирной организации туризма ООН Шейха Ан-Нувейс, а также официальные представители и инвесторы из более чем 30 стран.

    К. Алиев рассказал об опыте Азербайджана в сфере туризма, улучшении инвестиционной среды и азербайджано-черногорском сотрудничестве.

    На мероприятии также были обсуждены вопросы развития устойчивого туризма, привлечения инвестиций и возможности международного партнерства.

    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму
    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму
    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму
    Азербайджан представлен на Межрегиональном форуме высокого уровня по туризму

    Туристическая отраль Межрегиональный форум
    Фото
    Azərbaycan Regionlararası Yüksək Səviyyəli Turizm Forumunda təmsil olunub
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