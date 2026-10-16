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    Азербайджан впервые за 16 лет импортировал бензин из Ирака

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 17:27
    Азербайджан впервые за 16 лет импортировал бензин из Ирака

    Азербайджан впервые за 16 лет, охваченных доступной статистикой внешней торговли, импортировал автомобильный бензин марки АИ-92 из Ирака.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в январе-августе 2026 года из Ирака было поставлено 505,1 тонны бензина на сумму $328,3 тыс.

    В целом за отчетный период Азербайджан импортировал 3 тыс. 919 тонн АИ-92 на $2,89 млн. По сравнению с январем-августом 2025 года объем поставок сократился на 95,3%, а их стоимость - на 95,5%.

    Основным поставщиком осталась Россия, у которой Азербайджан закупил 3 тыс. 414 тонн бензина на сумму $2,56 млн. В годовом сравнении эти показатели уменьшились соответственно на 94,6% и 94,7%.

    Одновременно Азербайджан экспортировал 5 тыс. 484 тонны АИ-92 на $4,45 млн - на 15% меньше в количественном и на 9% меньше в стоимостном выражении.

    В Грузию было поставлено 3 тыс. 414 тонн бензина на $2,77 млн. Объем экспорта вырос в три раза, а его стоимость - в 3,4 раза.

    Армения закупила 1 тыс. 951 тонну АИ-92 на $1,59 млн, Таджикистан - 119,7 тонны на $95,7 тыс. Годом ранее поставки в эти страны не осуществлялись. При этом экспорт бензина в Таджикистан также был зафиксирован впервые за 16 лет доступной внешнеторговой статистики.

    Импорт бензина из Азербайджана экспорт бензина Бензин АИ-92
    Azərbaycan İraqdan "Aİ-92" markalı benzin tədarük etməyə başlayıb
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