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    FIFA представила официальный бренд ЧМ по футболу U-20

    Футбол
    • 16 октября, 2026
    • 16:47
    FIFA представила официальный бренд ЧМ по футболу U-20

    Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный бренд чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет 2027-го года (FIFA U-20 World Cup 2027).

    Как сообщили Report в АФФА, бренд приглашает восходящих звезд футбола принять участие в турнире, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане, и вписать свои имена в историю спорта.

    Официальный слоган "Эта игра для тебя" обращен к молодым футболистам и их болельщикам.

    Слоган отражает дух чемпионата мира FIFA U-20.

    Визуальная концепция турнира, опирающаяся на культурное наследие Азербайджана и Узбекистана, вдохновлена ​​местной плиткой и мозаикой.

    Официальная эмблема включает букву U с уникальным дизайном, означающую "ТЫ", что указывает на потенциал молодых игроков формировать будущее футбола. Этот дизайн подчеркивает, что футболисты и болельщики находятся в центре турнира. Форма элементов U20 в эмблеме отражает динамичный узор, используемый во всем официальном визуальном стиле чемпионата.

    Яркая палитра бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, обогащенная динамичными цветовыми переходами, завершает визуальную концепцию и объединяет две страны-хозяйки вокруг единого бренда.

    Международная Федерация Футбола (ФИФА) Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Чемпионат мира U-20
    FIFA U-20 dünya çempionatı 2027-nin rəsmi brendini təqdim edib
    FIFA unveils official brand for U20 World Cup 2027
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