FIFA представила официальный бренд ЧМ по футболу U-20

Международная федерация футбола (FIFA) представила официальный бренд чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет 2027-го года (FIFA U-20 World Cup 2027).

Как сообщили Report в АФФА, бренд приглашает восходящих звезд футбола принять участие в турнире, который пройдет в Азербайджане и Узбекистане, и вписать свои имена в историю спорта.

Официальный слоган "Эта игра для тебя" обращен к молодым футболистам и их болельщикам.

Слоган отражает дух чемпионата мира FIFA U-20.

Визуальная концепция турнира, опирающаяся на культурное наследие Азербайджана и Узбекистана, вдохновлена ​​местной плиткой и мозаикой.

Официальная эмблема включает букву U с уникальным дизайном, означающую "ТЫ", что указывает на потенциал молодых игроков формировать будущее футбола. Этот дизайн подчеркивает, что футболисты и болельщики находятся в центре турнира. Форма элементов U20 в эмблеме отражает динамичный узор, используемый во всем официальном визуальном стиле чемпионата.

Яркая палитра бирюзового, зеленого, фиолетового и красного цветов, обогащенная динамичными цветовыми переходами, завершает визуальную концепцию и объединяет две страны-хозяйки вокруг единого бренда.