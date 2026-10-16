Зеленский предупредил о притоке 20 млн украинцев в ЕС в случае победы России

Победа России в войне против Украины может привести к отъезду до 20 млн украинцев в страны Европейского союза.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

"Что будет, если мы падем? Не знаю, 20 млн. приедут в Европу - украинцев", - сказал он.

По его словам, российская победа поставит под угрозу само существование украинского государства, потому что речь идет не только о контроле над Донбассом и другими территориями. Зеленский заявил, что Москва не намерена ограничиваться восточными территориями Украины и продолжит добиваться своих целей, если ее не остановить.

Президент Украины также предупредил, что Москва проверяет готовность европейских стран реагировать на нарушения воздушного пространства и атаки беспилотников, и призвал партнеров продолжать поддержку его страны.