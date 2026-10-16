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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Зеленский предупредил о притоке 20 млн украинцев в ЕС в случае победы России

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 17:29
    Зеленский предупредил о притоке 20 млн украинцев в ЕС в случае победы России

    Победа России в войне против Украины может привести к отъезду до 20 млн украинцев в страны Европейского союза.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

    "Что будет, если мы падем? Не знаю, 20 млн. приедут в Европу - украинцев", - сказал он.

    По его словам, российская победа поставит под угрозу само существование украинского государства, потому что речь идет не только о контроле над Донбассом и другими территориями. Зеленский заявил, что Москва не намерена ограничиваться восточными территориями Украины и продолжит добиваться своих целей, если ее не остановить.

    Президент Украины также предупредил, что Москва проверяет готовность европейских стран реагировать на нарушения воздушного пространства и атаки беспилотников, и призвал партнеров продолжать поддержку его страны.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Европейский союз (ЕС)
    Zelenski Qərbi xəbərdar etdi - məğlub olsaq, 20 milyon ukraynalı Avropaya gələcək
    Zelenskyy warns of 20M Ukrainians' influx into EU if Russia wins
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