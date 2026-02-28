По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 15:38
    Иран запустил по территории Израиля около 35 баллистических ракет.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Часть ракет была перехвачена средствами ПВО, а другие попали в открытые пространства.

    Также поступали сообщения о осколках ракет и перехватчиков, упавших на территории Израиля; по словам медиков, один человек получил легкие ранения.

    В Израиле сообщили о новом запуске иранской ракеты; на юге страны готовы зазвучать сирены.

    Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

    "Армия обороны Израиля заявляет, что зафиксировала новый запуск баллистической ракеты из Ирана. Ожидается, что в ближайшие минуты в южной части Израиля прозвучат сирены. Израильтянам, получившим предупреждение, предписывается укрыться в бомбоубежищах", - сообщает издание.

    Израильский телеканал Channel 12 сообщает, что аэропорт Бен-Гурион останется закрытым как минимум до понедельника.

    "Израильская авиакомпания Israir сообщает об отмене всех своих рейсов в Израиль и из Израиля, включая внутренние рейсы, до утра понедельника. Пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы, запланированные на период с 28.02.26 по 02.03.26, имеют право на возврат денежных средств", - сказано в сообщении.

