По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

Иран запустил по территории Израиля около 35 баллистических ракет.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Часть ракет была перехвачена средствами ПВО, а другие попали в открытые пространства.

Также поступали сообщения о осколках ракет и перехватчиков, упавших на территории Израиля; по словам медиков, один человек получил легкие ранения.

14:39

В Израиле сообщили о новом запуске иранской ракеты; на юге страны готовы зазвучать сирены.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel.

"Армия обороны Израиля заявляет, что зафиксировала новый запуск баллистической ракеты из Ирана. Ожидается, что в ближайшие минуты в южной части Израиля прозвучат сирены. Израильтянам, получившим предупреждение, предписывается укрыться в бомбоубежищах", - сообщает издание.

Израильский телеканал Channel 12 сообщает, что аэропорт Бен-Гурион останется закрытым как минимум до понедельника.

"Израильская авиакомпания Israir сообщает об отмене всех своих рейсов в Израиль и из Израиля, включая внутренние рейсы, до утра понедельника. Пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы, запланированные на период с 28.02.26 по 02.03.26, имеют право на возврат денежных средств", - сказано в сообщении.