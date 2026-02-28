МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и Ираном

Президент Индонезии Прабово Субианто готов содействовать диалогу между США и Ираном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заялении МИД Индонезии.

"Президент Прабово Субианто готов выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном после ударов США и Израиля по Ирану. Индонезия глубоко сожалеет о провале переговоров между США и Ираном, который привел к эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке. Индонезия призывает все стороны проявить сдержанность и отдать приоритет диалогу и дипломатии", - сказано в сообщении.

В заявлении также говоритсяо том, что президент Индонезия, "выражает готовность содействовать диалогу с целью восстановления благоприятных условий безопасности, и, если обе стороны согласятся, президент Индонезии готов посетить Тегеран для проведения посреднических переговоров".

Отмечается, что напряженность между сторонами может привести к дестабилизации в регионе и нарушению мира и безопасности во всем мире.