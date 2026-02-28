XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır
- 28 fevral, 2026
- 15:40
İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya XİN-in bəyanatında deyilir.
