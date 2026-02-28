İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    • 15:40
    XİN: İndoneziya Prezidenti ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır

    İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto ABŞ və İran arasında dialoqa kömək etməyə hazırdır.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İndoneziya XİN-in bəyanatında deyilir.

    МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и Ираном
    Indonesia says President Prabowo ready to facilitate US-Iran dialogue

