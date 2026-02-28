AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив
Инфраструктура
- 28 февраля, 2026
- 15:25
ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостановило выполнение рейсов в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив.
Как сообщили Report в авиакомпании, решение принято в связи с ограничениями в воздушном пространстве на фоне последних событий на Ближнем Востоке.
Пассажиры, купившие билеты по указанным направлениям, могут вернуть их или обменять без уплаты штрафа. Рейсы в Нахчыван выполняются в штатном режиме.
В компании подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информированы о возможных изменениях.
Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронной почте: [email protected].
