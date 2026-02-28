Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

    Инфраструктура
    • 28 февраля, 2026
    • 15:25
    AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) временно приостановило выполнение рейсов в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив.

    Как сообщили Report в авиакомпании, решение принято в связи с ограничениями в воздушном пространстве на фоне последних событий на Ближнем Востоке.

    Пассажиры, купившие билеты по указанным направлениям, могут вернуть их или обменять без уплаты штрафа. Рейсы в Нахчыван выполняются в штатном режиме.

    В компании подчеркнули, что продолжают внимательно следить за развитием ситуации и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. Пассажиры будут оперативно информированы о возможных изменениях.

    Для получения дополнительной информации можно обратиться по электронной почте: [email protected].

    AZAL Ближний Восток Удары по Ирану
    AZAL Dubay, Doha, Ciddə və Təl-Əvivə uçuşları dayandırıb
    AZAL suspends flights to Dubai, Doha, Jeddah, and Tel Aviv

    Последние новости

    15:38

    По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:37

    Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

    Другие страны
    15:33

    Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

    Другие страны
    15:31

    МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и Ираном

    Другие страны
    15:28

    AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

    Инфраструктура
    15:26

    МИД России осудил удары США и Израиля по Ирану

    Другие страны
    15:25

    AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-Авив

    Инфраструктура
    15:22

    Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожности

    Другие страны
    15:17

    В начальной школе для девочек в Иране из-за авиаударов погибли 24 ученицы

    В регионе
    Лента новостей