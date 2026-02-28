Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак Ирана

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Официальный Эр-Рияд решительно осуждает обстрелы территории ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Иордании иранскими баллистическими ракетами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой заявление министерства иностранных дел Саудовской Аравии.

    В ведомстве отметили, что Королевство подтверждает свою полную солидарность и непоколебимую поддержку "братским странам".

    "Королевство Саудовская Аравия решительно осуждает и выражает резкий протест против откровенной иранской агрессии и вопиющего нарушения суверенитета Объединенных Арабских Эмиратов, Королевства Бахрейн, Государства Катар, Государства Кувейт и Хашимитского Королевства Иордания. Королевство подтверждает полную солидарность и непоколебимую поддержку братских стран, а также готовность предоставить все свои возможности для поддержки любых мер, которые они могут предпринять. Также оно предупреждает о серьезных последствиях, вытекающих из продолжающегося нарушения суверенитета государств и принципов международного права", - говорится в сообщении министерства.

