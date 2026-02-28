AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 28 февраля, 2026
    • 15:28
    Запланированные авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме.

    Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

    Согласно информации, AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов: "Пассажиры будут оперативно информированы о возможных изменениях".

    Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].

    Ранее Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) сообщало, что сегодня приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Ирана.

    Лента новостей