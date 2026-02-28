AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме

Запланированные авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме.

Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Согласно информации, AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов: "Пассажиры будут оперативно информированы о возможных изменениях".

Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].

Ранее Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) сообщало, что сегодня приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Ирана.