AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме
Инфраструктура
- 28 февраля, 2026
- 15:28
Запланированные авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режиме.
Об этом Report сообщили в ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
Согласно информации, AZAL продолжает внимательно следить за текущей ситуацией на Ближнем Востоке и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов: "Пассажиры будут оперативно информированы о возможных изменениях".
Для получения дополнительной информации пассажиры могут связаться с авиакомпанией по электронной почте [email protected].
Ранее Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) сообщало, что сегодня приостановлены автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку, осуществляемые через территорию Ирана.
Последние новости
15:38
По территорию Израиля Иран запустил почти 35 баллистических ракет - ОБНОВЛЕНОДругие страны
15:37
Эр-Рияд заявляет о непоколебимой поддержке соседних государств после атак ИранаДругие страны
15:33
Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг ИранаДругие страны
15:31
МИД: Президент Индонезии готов содействовать диалогу между США и ИраномДругие страны
15:28
AZAL: Авиарейсы в направлении Нахчывана выполняются в штатном режимеИнфраструктура
15:26
МИД России осудил удары США и Израиля по ИрануДругие страны
15:25
AZAL приостановил полеты в Дубай, Доху, Джидду и Тель-АвивИнфраструктура
15:22
Израиль призвал своих граждан за рубежом соблюдать повышенные меры предосторожностиДругие страны
15:17