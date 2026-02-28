Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Совету безопасности и силовым ведомствам республики представить план мер в связи с возможными угрозами из-за обострения ситуации в Иране.

Как сообщает Report, об этом заявил советник-пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

"Президент Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране", - сообщил пресс-секретарь казахстанского президента в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, по поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы.