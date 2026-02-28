Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

    • 28 февраля, 2026
    • 15:33
    Токаев поручил силовым ведомствам Казахстана подготовить план мер из-за ситуации вокруг Ирана

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Совету безопасности и силовым ведомствам республики представить план мер в связи с возможными угрозами из-за обострения ситуации в Иране.

    Как сообщает Report, об этом заявил советник-пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.

    "Президент Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в нашей стране", - сообщил пресс-секретарь казахстанского президента в своем Telegram-канале.

    Также, по его словам, по поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы.

