ГЭЦ проводит II этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

В Азербайджане проводится II этап экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера (по законодательству).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзамен проводится в электронной форме в Баку и Нахчыване. Для его проведения привлечены 4 общих руководителя экзамена, 13 администраторов залов, 76 наблюдателей, 13 сотрудников пропускного режима (охрана).

Экзамен на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства начался в 11:00 и продолжался 3 часа.

Экзамен на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам бухгалтерского учета для общественного сектора – I, II уровня начнется в 16:00.

Кандидаты имеют возможность ознакомиться с результатами заданий закрытого типа по завершении экзамена или по истечении выделенного на него времени.

Окончательные результаты экзамена будут объявлены через 6 недель в связи с проверкой заданий, требующих письменного ответа.