ГЭЦ проводит II этап экзамена для желающих получить сертификат бухгалтера

    Наука и образование
    • 21 декабря, 2025
    • 14:52
    В Азербайджане проводится II этап экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера (по законодательству).

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

    Экзамен проводится в электронной форме в Баку и Нахчыване. Для его проведения привлечены 4 общих руководителя экзамена, 13 администраторов залов, 76 наблюдателей, 13 сотрудников пропускного режима (охрана).

    Экзамен на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства начался в 11:00 и продолжался 3 часа.

    Экзамен на получение сертификата профессионального бухгалтера по Международным стандартам бухгалтерского учета для общественного сектора – I, II уровня начнется в 16:00.

    Кандидаты имеют возможность ознакомиться с результатами заданий закрытого типа по завершении экзамена или по истечении выделенного на него времени.

    Окончательные результаты экзамена будут объявлены через 6 недель в связи с проверкой заданий, требующих письменного ответа.

