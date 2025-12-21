Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США
Другие страны
- 21 декабря, 2025
- 21:40
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале нового раунда переговоров с представителями США. Переговоры проходят в американском городе Майами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Telegram Умерова.
Из сообщения Умерова понятно, что проводить встречу он будет не один. Вместе с ним будет руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал Андрей Гнатов.
"Третий день работы в Соединенных Штатах. Сегодня вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым будем иметь еще одну встречу с американской стороной. Работаем конструктивно и предметно. Рассчитываем на дальнейший прогресс и практический результат", - сообщил он.
