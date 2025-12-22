Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Разъяснены причины неучастия Ильхама Алиева в неформальном саммите СНГ

    Внешняя политика
    • 22 декабря, 2025
    • 09:07
    Разъяснены причины неучастия Ильхама Алиева в неформальном саммите СНГ

    Разъяснены причины неучастия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в состоявшемся 21 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и предстоящем сегодня неформальном Саммите глав государств СНГ.

    Как передает Report, по информации Азертадж со ссылкой на Администрацию Президента, президент Ильхам Алиев не участвовал в состоявшемся 21 декабря заседании Высшего Евразийского экономического совета, поскольку Азербайджан не является членом Евразийского экономического совета.

    Глава нашего государства не сможет принять участие в неформальном Саммите глав государств СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге, из-за плотного рабочего графика.

    Напомним, что Азербайджанская Республика, как государство-член, регулярно участвует в официальных саммитах СНГ и придает важное значение сотрудничеству в рамках СНГ, в том числе развитию двусторонних отношений с государствами-членами.

    Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, состоявшемся 9-10 октября этого года в городе Душанбе (Таджикистан). Проведенные в рамках заседания встречи как на двустороннем, так и многостороннем уровне были плодотворными.

    Президент Ильхам Алиев СНГ ВЕЭС саммит
    İlham Əliyev MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Zirvə görüşündə iştirak etməyəcək
    Reasons for President Ilham Aliyev's non-participation in meeting of Supreme Eurasian Economic Council and informal summit of CIS heads of state disclosed

