    Медиа
    • 22 декабря, 2025
    15:49
    Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

    Повышение медиаграмотности в борьбе с дезинформацией, входящей в число серьезных угроз на глобальной повестке дня, является одним из приоритетных направлений в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDIA) Ахмед Исмаилов на "Конференции по медиаграмотности".

    По его словам, это также включает в себя проведение постоянной и системной просветительской деятельности по оценке медиаконтента.

    "Повышение медиаграмотности - это многогранный и комплексный процесс. В этой связи координированное и целенаправленное сотрудничество между институтом семьи, системой образования, государственными органами, НПО и СМИ является необходимым условием для достижения эффективных результатов. Мероприятия, проводимые в рамках "Недели медиаграмотности", способствуют укреплению этого сотрудничества, повышению инициативы и продвижению ответственного подхода в медиа-среде".

    Исмаилов подчеркнул, что до настоящего времени в процесс было вовлечено более 2000 молодых людей из более чем 25 регионов, расширен охват темы медиаграмотности в общеобразовательных учреждениях:

    "С этой целью в более чем 20 средних школах были организованы информационные сессии для более 3000 учащихся, а в рамках сотрудничества с медиасубъектами подготовлены и представлены общественности просветительские и мотивационные материалы".

    медиасфера медиаграмотность MEDİA Ахмед Исмаилов
    İcraçı direktor: Azərbaycanda media savadlılığının artırılması prioritetlərdən biridir

