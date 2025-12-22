Ахмед Исмаилов: Повышение медиаграмотности в Азербайджане является одним из приоритетов

Повышение медиаграмотности в борьбе с дезинформацией, входящей в число серьезных угроз на глобальной повестке дня, является одним из приоритетных направлений в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDIA) Ахмед Исмаилов на "Конференции по медиаграмотности".

По его словам, это также включает в себя проведение постоянной и системной просветительской деятельности по оценке медиаконтента.

"Повышение медиаграмотности - это многогранный и комплексный процесс. В этой связи координированное и целенаправленное сотрудничество между институтом семьи, системой образования, государственными органами, НПО и СМИ является необходимым условием для достижения эффективных результатов. Мероприятия, проводимые в рамках "Недели медиаграмотности", способствуют укреплению этого сотрудничества, повышению инициативы и продвижению ответственного подхода в медиа-среде".

Исмаилов подчеркнул, что до настоящего времени в процесс было вовлечено более 2000 молодых людей из более чем 25 регионов, расширен охват темы медиаграмотности в общеобразовательных учреждениях:

"С этой целью в более чем 20 средних школах были организованы информационные сессии для более 3000 учащихся, а в рамках сотрудничества с медиасубъектами подготовлены и представлены общественности просветительские и мотивационные материалы".