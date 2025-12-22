США заплатят нелегалам $3 тыс. за добровольную депортацию до Нового года

Администрация США приняла решение увеличить до $3 тыс. размер вознаграждения для добровольно покидающих страну нелегальных мигрантов.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм.

По ее словам, эта выплата будет положена тем, кто подаст заявку на так называемую самодепортацию до конца текущего года.

"В этот рождественский сезон американские налогоплательщики щедро утроили стимул для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно. До конца года нелегальные мигранты, которые самостоятельно депортируются с помощью приложения CBP Home App, смогут получить бонус в размере $3 тыс.", - написала она в X.

Как и ранее, билет на самолет им также оплатит правительство США. Кроме того, им спишут штрафы и другие взыскания за нарушения миграционного законодательства.

С января этого года возможностью самодепортации в США воспользовались 1,9 млн нелегальных мигрантов.