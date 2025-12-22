Латвия продлевает усиленный режим охраны границы с Беларусью

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Латвия продлила усиленный режим охраны границы с Беларусью, он будет действовать до конца июня 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

    "Кабинет министров продлил режим работы усиленной системы охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

    Усиленный режим охраны границы с Беларусью был установлен Латвией 13 марта 2024 года, сроком на полгода, после чего продлевался.

    В МВД республики заявляли, что соответствующий "приказ издан в целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угроз, а также с учетом выявленного в настоящее время количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и тенденции к их росту".

    На усиление государственной пограничной охраны Латвии направлены полиция и национальные вооруженные силы.

