Латвия продлевает усиленный режим охраны границы с Беларусью

Латвия продлила усиленный режим охраны границы с Беларусью, он будет действовать до конца июня 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства республики.

"Кабинет министров продлил режим работы усиленной системы охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

Усиленный режим охраны границы с Беларусью был установлен Латвией 13 марта 2024 года, сроком на полгода, после чего продлевался.

В МВД республики заявляли, что соответствующий "приказ издан в целях обеспечения безопасности государственной границы и предотвращения угроз, а также с учетом выявленного в настоящее время количества попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской государственной границы и тенденции к их росту".

На усиление государственной пограничной охраны Латвии направлены полиция и национальные вооруженные силы.