    Премьер Грузии назвал вопрос оккупации красной линией в отношениях с РФ

    • 22 декабря, 2025
    • 23:22
    Политика Грузии в отношении России предельно ясна, у нас есть красные линии в вопросе оккупации.

    Как передает местное бюро Report, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

    По его словам, пока 20 процентов территории Грузии находится под оккупацией, существенное изменение статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений, невозможно. Он подчеркнул, что хотя Грузия и имеет торгово-экономические связи с Россией, это взаимодействие сохраняется исходя из прагматизма.

    "Наша политика в отношении России предельно ясна. С одной стороны, у нас есть красные линии, связанные с вопросом оккупации. Пока 20 процентов наших территорий, два исторических региона остаются под оккупацией, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений. Для этого существуют юридические и политические основания", – констатировал Кобахидзе.

    Премьер добавил, что основная цель Грузии – добиться мирного разрешения конфликта.

    "На этом пути существует множество трудностей. Время покажет, как в будущем изменится ситуация. Но мы открыто сообщаем общественности, что у нас есть красные линии, и наша основная красная линия – это вопрос оккупации", - подчеркнул Ираклий Кобахидзе.

    İrakli Kobaxidze: Rusiyaya qarşı siyasətimiz aydındır, əsas qırmızı xəttimiz işğal məsələsidir

