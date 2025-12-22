Премьер Грузии назвал вопрос оккупации красной линией в отношениях с РФ

Политика Грузии в отношении России предельно ясна, у нас есть красные линии в вопросе оккупации.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави 2".

По его словам, пока 20 процентов территории Грузии находится под оккупацией, существенное изменение статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений, невозможно. Он подчеркнул, что хотя Грузия и имеет торгово-экономические связи с Россией, это взаимодействие сохраняется исходя из прагматизма.

"Наша политика в отношении России предельно ясна. С одной стороны, у нас есть красные линии, связанные с вопросом оккупации. Пока 20 процентов наших территорий, два исторических региона остаются под оккупацией, невозможно существенно изменить статус-кво, включая восстановление дипломатических отношений. Для этого существуют юридические и политические основания", – констатировал Кобахидзе.

Премьер добавил, что основная цель Грузии – добиться мирного разрешения конфликта.

"На этом пути существует множество трудностей. Время покажет, как в будущем изменится ситуация. Но мы открыто сообщаем общественности, что у нас есть красные линии, и наша основная красная линия – это вопрос оккупации", - подчеркнул Ираклий Кобахидзе.