Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп объявил о планах строительства двух "крупнейших кораблей" для ВМС

    Другие страны
    • 23 декабря, 2025
    • 02:32
    Трамп объявил о планах строительства двух крупнейших кораблей для ВМС

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах создания двух новых крупнейших боевых кораблей нового типа для американских ВМС.

    Как передает Report, об этом глава американской администрации заявил по итогам заседания с министром войны Питом Хегсетом, главой ВМС Джоном Феланом и госсекретарем Марко Рубио, трансляцию выступления ведет пресс-служба Белого дома.

    "Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного… Они чуть-чуть длиннее… Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет крупнейшим боевым кораблем в истории нашей страны, крупнейшим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным", - заявил президент США.

    По его словам, США остро нуждаются в обновлении военного флота, поскольку значительная часть действующих кораблей устаревает.

    Он также добавил, что собирается увеличить количество авианосцев, планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса для американских военно-морских сил.

    Дональд Трамп ВМС США Пит Хегсет Марко Рубио

    Последние новости

    02:32

    Трамп объявил о планах строительства двух "крупнейших кораблей" для ВМС

    Другие страны
    02:05

    Правительственные силы работают над эвакуацией населения в Алеппо

    Другие страны
    01:43
    Фото

    Иранская армия приняла на вооружение отремонтированные вертолеты

    В регионе
    01:17

    "Наполи" выиграл Суперкубок Италии

    Футбол
    01:08

    В Нидерландах автомобиль врезался в толпу зрителей праздничного шоу

    Другие страны
    00:39

    Мадуро заявил о готовности Венесуэлы защищать свой суверенитет

    Другие страны
    00:24

    В ряде сел Бабека и Джульфы завтра не будет света

    Энергетика
    23:57

    Зеленский раскрыл, какие гарантии Украина хочет получить от ЕС и США - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:39

    В газоснабжении сотен абонентов в Сумгайыте возникнут перебои

    Энергетика
    Лента новостей