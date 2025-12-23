Трамп объявил о планах строительства двух "крупнейших кораблей" для ВМС

Президент США Дональд Трамп объявил о планах создания двух новых крупнейших боевых кораблей нового типа для американских ВМС.

Как передает Report, об этом глава американской администрации заявил по итогам заседания с министром войны Питом Хегсетом, главой ВМС Джоном Феланом и госсекретарем Марко Рубио, трансляцию выступления ведет пресс-служба Белого дома.

"Они будут самыми быстрыми, самыми большими и в разы, в 100 раз мощнее любого линкора, когда-либо построенного… Они чуть-чуть длиннее… Эти передовые суда будут одними из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны. Каждый из них будет крупнейшим боевым кораблем в истории нашей страны, крупнейшим боевым кораблем в истории мира, когда-либо построенным", - заявил президент США.

По его словам, США остро нуждаются в обновлении военного флота, поскольку значительная часть действующих кораблей устаревает.

Он также добавил, что собирается увеличить количество авианосцев, планируется построить до 25 боевых кораблей нового класса для американских военно-морских сил.