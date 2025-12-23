Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иранская армия приняла на вооружение отремонтированные вертолеты

    В регионе
    • 23 декабря, 2025
    • 01:43
    Иранская армия приняла на вооружение отремонтированные вертолеты

    Иранская армия получила отремонтированные вертолеты.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.

    В мероприятии, организованном по этому случаю на военной базе в Керманшахе, принял участие бригадный генерал Амир Хатами.

    Ударные группы армейской авиации провели испытательные полеты на отремонтированных вертолетах, была проверена боеготовность подразделений.

    вертолеты Иран ВВС
    Фото
    İran Ordusu köhnə helikopterlərdən istifadə edəcək

