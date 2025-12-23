Иранская армия приняла на вооружение отремонтированные вертолеты
Иранская армия получила отремонтированные вертолеты.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местные СМИ.
В мероприятии, организованном по этому случаю на военной базе в Керманшахе, принял участие бригадный генерал Амир Хатами.
Ударные группы армейской авиации провели испытательные полеты на отремонтированных вертолетах, была проверена боеготовность подразделений.
