В Каспийском море произошло сильное землетрясение

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:32 по бакинскому времени в 132 км к северо-западу от города Туркменбаши.

Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.