В Каспийском море произошло сильное землетрясение
Происшествия
- 23 декабря, 2025
- 08:43
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:32 по бакинскому времени в 132 км к северо-западу от города Туркменбаши.
Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.
