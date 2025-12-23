Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    • 23 декабря, 2025
    • 08:43
    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 5.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:32 по бакинскому времени в 132 км к северо-западу от города Туркменбаши.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 43 км.

    землетрясение Каспийское море

    Последние новости

    09:05

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    09:00
    Фото

    В Анкаре улица названа в честь Узеира Гаджибейли

    В регионе
    08:43
    Фото

    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    08:37

    В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:29

    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Другие страны
    08:19
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:03
    Видео

    США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    07:37

    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Финансы
    07:20

    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

    Другие страны
    Лента новостей