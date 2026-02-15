Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Белграде прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 17:47
    В Белграде прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами
    В Белграде с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Сербии Александара Вучича прошла церемония обмена азербайджано-сербскими документами.

    Об этом сообщает балканское бюро Report.

    Azərbaycan-Serbiya sənədləri mübadilə olunub - YENİLƏNİB-2
    Azerbaijan-Serbia documents exchanged
