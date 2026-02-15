Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Йоханнес Клебо стал самым титулованным спортсменом в истории зимних ОИ

    Норвежский лыжник Йоханнес Клебо установил рекорд зимних Олимпиад по числу завоеванных золотых медалей.

    Как сообщает Report, в воскресенье в составе сборной Норвегии Клебо выиграл мужскую эстафету 4х7,5 км в рамках проходящих в Италии Игр-2026.

    Теперь в активе 29-летнего Клебо девять олимпийских наград высшего достоинства. Четыре золотые медали он завоевал на нынешней Олимпиаде, три – в Пхенчхане-2018, две – в Пекине-2022.

    Также Клебо является 15-кратным чемпионом мира – это рекорд в мужских лыжных гонках. По пять раз норвежец выиграл Кубок мира и многодневку "Тур де Ски".

    До Клебо рекорд зимних Олимпийских игр принадлежал его соотечественникам лыжникам Марит Бьерген и Бьорну Дэли, а также биатлонистам Уле-Эйнару Бьорндалену - по восемь золотых медалей.

    Ты - Король

