    Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты в сфере экономики и промышленности

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 17:29
    Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты в сфере экономики и промышленности

    Азербайджан и Сербия реализуют важные проекты для экономики и промышленности двух стран.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на 1-м заседании Совета стратегического партнерства между двумя странами.

    "Сегодня меня сопровождают высокопоставленные члены правительства, и это показывает, что между членами делегации, а также всеми нами предстоит обсудить множество вопросов. Еще до визита Марко Джурича (глава МИД Сербии) и Александара Вучича в Азербайджан в ближайшее время в этом году, уже имеются результаты сегодняшнего визита, и я прошу всех членов азербайджанской делегации, как всегда, серьезно отнестись к этому, чтобы мы в кратчайшие сроки реализовали то, о чем договорились", - отметил глава государства.

    Президент Азербайджана подчеркнул, что, судя по сегодняшнему заседанию и презентации соответствующих министров, можно сказать, что повестка еще больше расширилась:

    "Мы тесно сотрудничаем не только в политической сфере, но и на межнациональном уровне. Мы реализуем важные проекты для наших экономик и промышленности. Господин Вучич отметил строительство электростанции. Это важный показатель того, как диверсифицируется сотрудничество. Мы начали с сотрудничества в газовой сфере, и теперь переходим к следующему этапу - появляются возможности для производства электроэнергии. Это будет одна из крупнейших и важнейших инвестиций, осуществленных в Европе за последние годы. Это также демонстрирует высокий уровень взаимного доверия, поскольку инвестиции осуществляются только в те страны, с которыми имеются высокоуровневые отношения и партнерство".

    Лента новостей