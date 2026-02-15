İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirir
- 15 fevral, 2026
- 17:20
Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye üçün mühüm layihələr həyata keçirir.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan və Serbiya arasında Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının 1-ci iclasında deyib.
"Bu gün məni hökumətin yüksək səviyyəli üzvləri müşayiət edir və bu da nümayəndə heyətinin üzvləri arasında, eləcə də hamımız arasında müzakirə olunacaq çoxlu məsələlərin olduğunu göstərir. Marko Duriç və Aleksandar Vuçiçin bu il tezliklə Azərbaycana səfərindən əvvəl, artıq bugünkü səfərin nəticələri mövcuddur və Azərbaycan nümayəndə heyətinin bütün üzvlərindən xahiş edirəm ki, buna hər zamankı kimi ciddi yanaşsınlar ki, razılaşdıqlarımızı qısa müddətdə icra edək", - deyə dövlət başçısı qeyd edib.
Azərbaycan Prezidenti vurğulayıb ki, bugünkü iclasın gündəliyinə və müvafiq nazirlərin təqdimatlarına baxdıqda gündəliyin daha da genişləndiyini demək mümkündür:
"İqtisadiyyatlarımız və sənayemiz üçün mühüm layihələr həyata keçiririk. Cənab Vuçiç elektrik stansiyasının tikintisini qeyd etdi. Bu, əməkdaşlığın necə şaxələndirildiyinin mühüm göstəricisidir. Biz qaz sahəsində əməkdaşlıqla başladıq və indi növbəti mərhələyə keçirik - elektrik enerjisi istehsalı üçün imkanlar yaranır. Bu, son illərdə Avropada həyata keçirilən ən böyük və mühüm investisiyalardan biri olacaq. Bu həm də qarşılıqlı etimadın yüksək səviyyəsinin nümayişidir, çünki yalnız yüksək münasibətlərə və tərəfdaşlığa malik olunan ölkələrə investisiya qoyulur".