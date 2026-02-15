Подписан проект решения 1-го заседания Совета стратегического партнерства Азербайджан-Сербия
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 17:39
Подписан проект решения 1-го заседания Совета стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией.
Об этом сообщает балканское бюро Report.
