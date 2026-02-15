Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının 1-ci iclasının Qərar layihəsi imzalanıb
Xarici siyasət
- 15 fevral, 2026
- 17:35
Azərbaycan Respublikası ilə Serbiya Respublikası arasında Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının birinci iclasının Qərar layihəsi imzalanıb.
Bu barədə "Report"un Balkan bürosu xəbər verir.
Son xəbərlər
17:47
Azərbaycan və Serbiya arasında imzalanmış sənədlərin mübadiləsi həyata keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:41
"Kəpəz"in baş məşqçisi: "Növbəti oyunlarda yaxşı nəticəyə köklənmək lazımdır"Futbol
17:39
Foto
Belqradda Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının iclası keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
17:35
Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının 1-ci iclasının Qərar layihəsi imzalanıbXarici siyasət
17:33
İsrailin Qəzzaya endirdiyi zərbələr nəticəsində 9 nəfər həlak olubDigər ölkələr
17:31
Ukrayna dronları Krasnodarda neft terminalını vurubDigər ölkələr
17:20
İlham Əliyev: Azərbaycanla Serbiya iqtisadiyyat və sənaye sahəsində mühüm layihələr həyata keçirirXarici siyasət
17:13
"Neftçi"nin baş məşqçisi: "Çətin dönəmdə "Qarabağ"a dəstək olmaq qərarı verdik"Futbol
17:08