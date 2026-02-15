Вучич: Сербии есть чему поучиться у Азербайджана
Внешняя политика
- 15 февраля, 2026
- 17:53
Есть много моментов, по которым Сербии следует поучиться у Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, выступая с заявлениями для прессы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белграде.
Сербский лидер отметил, что двусторонние отношения двух стран имеют блестящее будущее.
"Хочу сообщить народам Сербии и Азербайджана, что во время переговоров мы рассматриваем различные темы с разных точек зрения и делимся друг с другом своими мнениями, мы придаем этому значение. Нашей стране есть чему у вас поучиться", - сказал А. Вучич.
