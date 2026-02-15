İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Vuçiç: Serbiyanın Azərbaycandan öyrənməli olduğu məqamlar çoxdur

    Xarici siyasət
    • 15 fevral, 2026
    • 17:49
    Vuçiç: Serbiyanın Azərbaycandan öyrənməli olduğu məqamlar çoxdur

    Serbiyanın Azərbaycandan öyrənməli olduğu məqamlar çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Serbiya Prezidenti Aleksandar Vuçiç Belqradda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında deyib.

    O qeyd edib ki, iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərinin parlaq gələcəyi var:

    "Serbiya və Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm ki, söhbət apararkən biz müxtəlif mövzulara fərqli bucaqlardan yanaşırıq və fikirlərimizi bir-birimizlə bölüşürük, buna önəm veririk. Bizim ölkəmizin sizdən öyrənməli olduğu şey çoxdur".

    Вучич: Сербии есть чему поучиться у Азербайджана

