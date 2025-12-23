В Мардакяне отключат электричество

Сегодня в части поселка Мардакян Хазарского района Баку будут перебои в подаче электроэнергии.

Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

В связи с обновлением электропроводки с 09:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в части улицы 28 Мая.

После завершения работ территория будет обеспечена электроснабжением лучшего качества.