В Мардакяне отключат электричество
Энергетика
- 23 декабря, 2025
- 09:22
Сегодня в части поселка Мардакян Хазарского района Баку будут перебои в подаче электроэнергии.
Об этом Report сообщили в "Азеришыг".
В связи с обновлением электропроводки с 09:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в части улицы 28 Мая.
После завершения работ территория будет обеспечена электроснабжением лучшего качества.
