    В Мардакяне отключат электричество

    Энергетика
    • 23 декабря, 2025
    • 09:22
    В Мардакяне отключат электричество

    Сегодня в части поселка Мардакян Хазарского района Баку будут перебои в подаче электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в "Азеришыг".

    В связи с обновлением электропроводки с 09:00 до 15:00 подача электроэнергии будет ограничена в части улицы 28 Мая.

    После завершения работ территория будет обеспечена электроснабжением лучшего качества.

