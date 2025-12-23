Mərdəkanda işıq olmayacaq
Energetika
- 23 dekabr, 2025
- 09:06
Bu gün Bakının Xəzər rayonunun Mərdəkan qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a "Azərişıq" ASC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Xəzər Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) ərazisində yerləşən Mərdəkan qəsəbəsində elektrik naqillərinin yenilənməsi işləri həyata keçiriləcək.
Bununla əlaqədar olaraq saat 09:00-dan 15:00-dək qəsəbədə 28 may küçəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət yaranacaq. Yenidənqurma işləri başa çatdıqdan sonra həmin ərazi daha keyfiyyətli elektrik enerjisi ilə təmin olunacaq.
Son xəbərlər
09:39
Tramp Tokayevə Ağ Evin açarını hədiyyə edibDigər ölkələr
09:39
Azərbaycan neftnin qiyməti 66 dollara yaxınlaşırEnergetika
09:31
EAPCA: Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnaməsi obyektivlikdən uzaqdırXarici siyasət
09:25
Cəlilabadda avtomobil 78 yaşlı qadını vuraraq öldürübHadisə
09:15
"FINCA Azerbaijan"dan növbəti 4 milyon manatlıq istiqraz buraxılışı! – İllik 15 % gəlirMaliyyə
09:10
Azərbaycan Basketbol Liqasında bu gün daha üç oyun keçiriləcəkKomanda
09:06
Mərdəkanda işıq olmayacaqEnergetika
09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)Maliyyə
09:02