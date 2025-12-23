Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2025)
- 23 декабря, 2025
- 09:14
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 2,0018 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,46%, до 2,1637 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0018
|
100 российских рублей
|
2,1637
|
1 австралийский доллар
|
1,1336
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0233
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1146
|
1 чешская крона
|
0,0823
|
1 китайский юань
|
0,2419
|
1 датская крона
|
0,2680
|
1 грузинский лари
|
0,6308
|
1 гонконгский доллар
|
0,2185
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2930
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1844
|
1 швейцарский франк
|
2,1531
|
1 израильский шекель
|
0,5306
|
1 канадский доллар
|
1,2375
|
1 кувейтский динар
|
5,5324
|
100 казахстанских тенге
|
0,3305
|
1 катарский риал
|
0,4664
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5152
|
1 молдавский лей
|
0,1007
|
1 норвежская крона
|
0,1683
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6066
|
1 польский злотый
|
0,4748
|
1 румынский лей
|
0,3935
|
1 сербский динар
|
0,0170
|
1 сингапурский доллар
|
1,3213
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3242
|
1 Турецкая лира
|
0,0397
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0404
|
100 Японских йен
|
1,0898
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9884
|
Золото
|
7620,3180
|
Серебро
|
118,3302
|
Платина
|
3707,2580
|
Палладий
|
3090,1835