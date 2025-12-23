Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2025)

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 2,0018 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,46%, до 2,1637 маната.