    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2025)

    Финансы
    • 23 декабря, 2025
    • 09:14
    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,47%, до 2,0018 маната, а курс 100 российских рублей - на 2,46%, до 2,1637 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0018

    100 российских рублей

    2,1637

    1 австралийский доллар

    1,1336

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0233

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1146

    1 чешская крона

    0,0823

    1 китайский юань

    0,2419

    1 датская крона

    0,2680

    1 грузинский лари

    0,6308

    1 гонконгский доллар

    0,2185

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2930

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1844

    1 швейцарский франк

    2,1531

    1 израильский шекель

    0,5306

    1 канадский доллар

    1,2375

    1 кувейтский динар

    5,5324

    100 казахстанских тенге

    0,3305

    1 катарский риал

    0,4664

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5152

    1 молдавский лей

    0,1007

    1 норвежская крона

    0,1683

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6066

    1 польский злотый

    0,4748

    1 румынский лей

    0,3935

    1 сербский динар

    0,0170

    1 сингапурский доллар

    1,3213

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3242

    1 Турецкая лира

    0,0397

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0404

    100 Японских йен

    1,0898

    1 Новозеландский доллар

    0,9884

    Золото

    7620,3180

    Серебро

    118,3302

    Платина

    3707,2580

    Палладий

    3090,1835
    курсы валют ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)
    CBA currency exchange rates (23.12.2025)

