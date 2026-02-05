Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи огласили приговор.

Как сообщает Report, Меликсет Пашаян приговорен к 19 годам, Гарик Мартиросян - к 18 годам, Давид Аллахвердиян - к 16 годам, Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян - к 15 годам, Гурген Степанян - к 15 годам, Эрик Газарян - к 15 годам лишения свободы.