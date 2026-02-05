Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    Внутренняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 15:56
    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

    В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи огласили приговор.

    Как сообщает Report, Меликсет Пашаян приговорен к 19 годам, Гарик Мартиросян - к 18 годам, Давид Аллахвердиян - к 16 годам, Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян - к 15 годам, Гурген Степанян - к 15 годам, Эрик Газарян - к 15 годам лишения свободы.

    граждане Армении Бакинский военный суд приговор Меликсет Пашаян Гарик Мартиросян Давид Аллахвердиян Василий Бегларян
    Məhkəmədə daha 7 Ermənistan vətəndaşına hökm oxunub
