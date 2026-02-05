Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении
Внутренняя политика
- 05 февраля, 2026
- 15:56
В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи огласили приговор.
Как сообщает Report, Меликсет Пашаян приговорен к 19 годам, Гарик Мартиросян - к 18 годам, Давид Аллахвердиян - к 16 годам, Левон Балаян - к 16 годам, Василий Бегларян - к 15 годам, Гурген Степанян - к 15 годам, Эрик Газарян - к 15 годам лишения свободы.
Последние новости
16:11
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби по Украине завершились - ОБНОВЛЕНОДругие страны
16:03
Пожар произошел в бизнес-центре в Москве, где расположены редакции "Регнум" и "Известия"В регионе
16:00
КСИР задержал два танкера в Персидском заливе, арестовав весь экипажДругие страны
15:56
Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам АрменииВнутренняя политика
15:55
Правящая партия Украины: Мы не можем пойти на уступки своих территорийДругие страны
15:55
БИГ: Политика Франции приводит к вытеснению местного населения из колониальных земельВнешняя политика
15:47
РФ и Украина обменялись военнопленнымиВ регионе
15:41
Воспитатель детсада пострадала при нападении мужчины в Оренбургской области РФВ регионе
15:38