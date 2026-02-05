İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Məhkəmədə daha 7 Ermənistan vətəndaşına hökm oxunub

    Daxili siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 15:51
    Məhkəmədə daha 7 Ermənistan vətəndaşına hökm oxunub

    Bakı Hərbi Məhkəməsində Ermənistan vətəndaşlarının davam etdirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub.

    "Report" xəbər verir ki, hökmə əsasən Melikset Paşayan 19 il, Qarik Martirosyan 18 il, Davit Allahverdiyan 16 il, Levon Balayan 16 il, Vasili Beqlaryan 15 il, Qurgen Stepanyan 15 il, Erik Qazaryan 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    Qeyd edək ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşlarının məhkəməsində yekun qərar elan olunub.

    Hökm oxunan M.Paşayan Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrində xidmət edib, Q.Martirosyan Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının dövlət naziri, D.Allahverdiyan "Təhlükəsizlik şurası"nın üzvü, L.Balayan, V.Beqlaryan, Q.Stepanyan və E.Qazaryan isə qanunsuz birləşmələrin üzvləri olub.

    Бакинский военный суд огласил приговор еще 7 гражданам Армении

