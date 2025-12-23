Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)
- 23 dekabr, 2025
- 09:02
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47 % artaraq 2,0018 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,46 % artaraq 2,1637 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0018
|
100 Rusiya rublu
|
2,1637
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1336
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0233
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1146
|
1 Çexiya kronu
|
0,0823
|
1 Çin yuanı
|
0,2419
|
1 Danimarka kronu
|
0,2680
|
1 Gürcü larisi
|
0,6308
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2185
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2930
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1844
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1531
|
1 İsrail şekeli
|
0,5306
|
1 Kanada dolları
|
1,2375
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5324
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3305
|
1 Qətər rialı
|
0,4664
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5152
|
1 Moldova leyi
|
0,1007
|
1 Norveç kronu
|
0,1683
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6066
|
1 Polşa zlotası
|
0,4748
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3935
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0170
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3213
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3242
|
Türk lirəsi
|
0,0397
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0404
|
Yapon yeni
|
1,0898
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9884
|
Qızıl
|
7620,3180
|
Gümüş
|
118,3302
|
Platin
|
3707,2580
|
Palladium
|
3090,1835