    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)

    Maliyyə
    • 23 dekabr, 2025
    • 09:02
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,47 % artaraq 2,0018 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,46 % artaraq 2,1637 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0018

    100 Rusiya rublu

    2,1637

    1 Avstraliya dolları

    1,1336

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0233

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1146

    1 Çexiya kronu

    0,0823

    1 Çin yuanı

    0,2419

    1 Danimarka kronu

    0,2680

    1 Gürcü larisi

    0,6308

    1 Honq Konq dolları

    0,2185

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2930

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1844

    1 İsveçrə frankı

    2,1531

    1 İsrail şekeli

    0,5306

    1 Kanada dolları

    1,2375

    1 Küveyt dinarı

    5,5324

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3305

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5152

    1 Moldova leyi

    0,1007

    1 Norveç kronu

    0,1683

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6066

    1 Polşa zlotası

    0,4748

    1 Rumıniya leyi

    0,3935

    1 Serbiya dinarı

    0,0170

    1 Sinqapur dolları

    1,3213

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3242

    Türk lirəsi

    0,0397

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0404

    Yapon yeni

    1,0898

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9884

    Qızıl

    7620,3180

    Gümüş

    118,3302

    Platin

    3707,2580

    Palladium

    3090,1835
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta məzənnələri
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2025)
    CBA currency exchange rates (23.12.2025)

